Bu kez mahkeme affetmedi: Hekime şiddete 3 yıl 20 gün ceza

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktora şiddet uygulayıp, bıçak çeken S.K., 3 yıl 20 gün hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme cezayı ertelemedi.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen yıl meydana gelen olayda, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi’nde görevli asistan doktor E.A.'yı darp edip, bıçak çeken hasta yakını S.K.‘ya mahkeme toplam 3 yıl 20 gün hapis cezası verdi.

İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu'nun takip ettiği davada, sanık S.K.'ya tehdit suçundan 1 yıl 8 ay, hakaret suçundan 11 ay 20 gün, yaralama suçundan ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın cezasını ertelemedi.

NE OLMUŞTU?

Konak İlçesinde yaşayan S.K. geçen yıl mart ayında rahatsızlanan bebeği B.S.K.'yı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirdi. Görevli doktorlar minik bebeği Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi’ne sevk etti.

Tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan doktor E.A., bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdi. Bir süre sonra doktorun odasına çıkan baba S.K. ile E.A. arasında tartışma çıktı. Doktoru yumruklayan ve bıçak çeken S.K.'yı araya giren hasta yakınları uzaklaştırdı. Verilen beyaz kod sonrası gelen polis ekiplerince yakalanan S.K.'dan, doktor ve İzmir Tabip Odası şikayetçi oldu.

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