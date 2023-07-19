Bugüne kadar duyduğunuz bütün taksici bahanelerini unutun

İstanbul'da işine gelmeyen yolcuyu almamak konusunda bin dereden su getiren taksicilere alıştık. Ancak Beylikdüzü'nde aldığı yolcuğu istediği yere götürmeyen taksicinin bahanesi duyanları şaşkına çevirdi...

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İstanbul Beylikdüzü’nde taksiye binen bir yolcu, gitmek istediği yer konusunda taksi şoförüyle anlaşmazlık yaşadı.

Taksi şoförü yolcunun gitmek istediği yeri söylemesi üzerine, “Ben oraya girersem bir daha gelemem bu tarafa. Sabahtan beri baya dolaştım erteledim erteledim.” sözleriyle karşılık verdi.

SÜRÜCÜDEN ALDIĞI YANITLA ŞAŞKINA DÖNDÜ

“Taksicilik bu şekilde olmuyor yoldan çevirdiğini alıyorsun istediği yere bırakıyorsun diye biliyorum ben bu işi. Yanlış biliyorum demek ki” sözleriyle taksi şoförüne tepki gösteren yolcu, sürücünün sözleriyle bir kez daha şaşkınlık yaşadı.

Taksi şoförünün “Taksiye bindiğinde soracaksın nereye diye” sözleri üzerine yolcu tepki göstererek taksiden indi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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