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‘Bulutlar Çetesi’ suç örgütü çökertildi: Çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Kafes’ operasyonları kapsamında ‘Bulutlar Çetesi’ olarak bilinen suç örgütü çökertildi, 25 şüpheli yakalandı.

Yayınlanma: 08:38 - 13 Ekim 2023 Güncellenme:
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‘Bulutlar Çetesi’ suç örgütü çökertildi: Çok sayıda gözaltı

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gözaltı İçişleri Bakanı Tekirdağ
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