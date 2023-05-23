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Bunları ne çabuk unuttuk?

SÖZCÜ TV’de deneyimli haberci Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü üstlendiği SÖZCÜ Basın Kulübü programında, SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz “Bugün terör propagandası yapanlar geçmişte neler yaptı” sorusuna yanıt verdi. İşte Metin Yılmaz’ın SÖZCÜ manşetleriyle ortaya koyduğu tarihi gerçekler…

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