Bursa, Bilecik, Bartın ve Karabük’te sağanak etkili oldu

Bursa, Bilecik, Bartın ve Karabük'te sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Bilecik ve Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Hamidiye Mahallesi ile Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bazı ağaçlara yıldırım isabet etti. Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Öğle saatlerinde ilçe merkezi ile Ormangüzle ve Camiyayla köylerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi. Bozüyük-Bursa kara yolunda şiddetli yağış ve dolu dolayısıyla trafikte ilerleyemeyen sürücüler, akaryakıt istasyonlarına sığındı. Bazı sürücüler de su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik polisleri seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

CADDELER SUYLA DOLDU

Bartın’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sanayi Sitesi kavşağında mazgalların tıkanması nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Yollarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kapanan yollarda su tahliyesi için Karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

YOLLARDA BEYAZ ÖRTÜ OLUŞTU

Karabük’te sağanak ve dolu etkili oldu. Eflani ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur, yerini doluya bıraktı. Dolunun ardından yollar ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İlçede sağanağın ardından Gökgöz, Karlı ve Bostancı köylerinde dereler taştı, yollarda su birikintisi oluştu. (AA)

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