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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30’daki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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