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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Yayınlanma: 06:27 - 28 Mart 2023 Güncellenme:
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile aynı saatteki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. (AA)

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