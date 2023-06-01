Bursa’da annesiyle ev hapsindeki küçük kız için inceleme

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oğlu ile eski kayınpederi Halil A.'yı darp ettiği suçlamasıyla ev hapsine çarptırılan Ülkü Akdemir'in, bu süreçte dışarı çıkamayan kızı P.A.A.'nın durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

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Bir çocuk annesi Ülkü Akdemir, 5 yıl önce R.A. ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden de bir kız çocuğu bulunan Akdemir, 2 yıl önce eşinden boşandı.

Kızının velayetini alan Akdemir, 2 çocuğu ile yaşamaya başladı. Akdemir’in oturduğu Nilüfer ilçesindeki eve, 17 Mayıs’ta eski kayınpederi Halil A., oğluna ait bir evrakı almak için geldi.

Torunu P.A.A.’yı götürmek isteyen Halil A. ile akdemir arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Akdemir ile oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20), Halil A.’yı darp etti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada Akdemir ev hapsine çarptırıldı, lise öğrencisi oğlu da tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Bu süreçte annesinin cezası nedeniyle dışarıya çıkamayan 3 yaşındaki P.A.A. ise mağdur oldu.

DURUMU İNCELEME SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Ev hapsi nedeniyle kızının en temel ihtiyaçlarını bile karşılamadığını belirten Ülkü Akdemir’in durumunun haberleştirilmesinin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.

Eve gidip, bilgi alan uzmanlar, dava dosyasında ve çevrede inceleme yaptı. İnceleme sonucunda küçük kızın devlet koruması altına alınıp, alınmayacağı belli olacak.

Ülkü Aydemir, “Parka gidiyorduk, aşağıya iniyorduk, arkadaşları ile geziyorduk. Sürekli araba ile geziyorduk. Sosyalleşiyorduk, oyunlar oynuyorduk. Kızım, bunların hepsinden mahrum kaldı Kızım da benimle ev hapsi yaşıyor. Cama çıkıyor, parka gitmek istiyor, arkadaşlarına sesleniyor. Depresyona giriyor. Öfkesini kontrol edemiyor. Sürekli problem yaşıyoruz” demişti. (DHA)

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