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Bursa’da sporcuları taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 16 yaralı 

Bursa'da sporcuları taşıyan servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada servis minibüsünde sıkışan sürücü ile 13 sporcu ve 2 antrenör yaralandı.

Yayınlanma: 07:00 - 01 Haziran 2023 Güncellenme:
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Balıkesir’de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışmasına giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan 68 EZ 644 plakalı servis minibüsü, Bursa’nın İnegöl ilçesinde 16 KJA 99 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Kazada servis minibüsünde sıkışan sürücü ile 13 sporcu ve 2 antrenör yaralandı. (DHA)

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