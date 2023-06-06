Büyükada davasında karar
Darbe girişiminden 10 gün önce, 5 Temmuz 2017'de düzenlenen bir toplantıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucu açılan ‘Büyükada Davası’nda mahkeme bütün sanıkların delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.
İstanbul Büyükada’da 5 Temmuz 2017 tarihinde yapılan toplantıya ilişkin 11 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlarından yargılandığı dava 2020 yılında karara bağlamıştı.
Mahkeme heyeti tarafından, Taner Kılıç “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise “Silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme” suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 7 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti.
BERAAT KARARI
Büyükada’da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin yargılanan, aralarında insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin de bulunduğu davada karar çıktı.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın Yargıtay bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada, beraatlerine karar verdi.