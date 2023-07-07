Büyükçekmece Gölü çevresindeki 8 kaçak yapı yıkıldı

İstanbul'un içme suyu kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü mutlak koruma havzasında yapılan 8 kaçak yapı yıkıldı.

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Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi, Eskice Köyü mevkisinde imarsız ve kaçak inşa edilen 8 yapıyı tespit eden İSKİ Koruma Havzası Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi, yapı sahiplerine yapılan tebligatın ardından polis ve zabıta müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkım işleminin gerçekleştirildiği aktarıldı.

“İÇME SUYU TOPLAMA HAVZASINI KORUMAKTA KARARLIYIZ”

Büyükçekmece Belediyesi’nden yapılan açıklamanın devamında, Büyükçekmece sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecek. İstanbul’un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı bundan sonra da aynı şekilde sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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