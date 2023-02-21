Çağla Atlı ve Murat Muratoğlu, SÖZCÜ Televizyonu’nda…
SÖZCÜ Televizyonu 1 Mart’ta yayın hayatına başlıyor… Çağla Atlı ve Murat Muratoğlu, hafta içi her sabah SÖZCÜ Televizyonu'nda...
Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.
ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu'ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.
SÖZCÜ Televizyonu'nu nasıl izleyebilirsiniz?
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3