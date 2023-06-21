Cam silerken 5’inci kattan düştü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kayınvalidesinin evinde cam silen 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Nazan Başkaya 5'inci kattan düştü. Başkaya ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi’nde öğle saatlerinde temizlik için kayınvalidesinin 5’inci kattaki evine giden 2 çocuk annesi Nazan Başkaya, cam silerken dengesini kaybedip düştü.
Toprak zemine düşen Başkaya, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başkaya, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)