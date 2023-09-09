Can Atalay’ın bulunması gereken yer Meclis’tir

55 baro AYM’nin önünde eylem yaptı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan “Seçilmiş milletvekili Avukat Can Atalay’ın hâlâ tutuklu olması kabul edilemez” dedi.

Zekeriya ALBAYRAK

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve yönetim kurulu ile 55 Baro Başkanı, Anayasa Mahkemesi önünde TİP Hatay Milletvekili ve gezi tutuklusu Can Atalay için açıklama yaptı. TBB Başkanı Erinç Sağkan, “Adli yıl açılışında yaptığım konuşmamda da ifade ettiğim üzere, meslektaşımız milletvekili Can Atalay'ın olması gereken yer demir parmaklıkların arkası değil, milletin Meclisidir. Demokrasinin en temel şartı olan seçim sonuçlarının işletilmesi, sandıktan çıkan seçmen iradesinin hayata geçirilmesi için seçmenin ve meslektaşımızın sesi olmaya ve hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. 55 Baro adına ortak basın açıklamasını ise Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın okudu ve şunları söyledi:

HAK İHLALİNE ‘DUR' DEYİN

“14 Mayıs'ta Hatay Milletvekili seçilen ve halen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan meslektaşımız Şerafettin Can Atalay, seçim sonuçlarının kesinleşmesine ve yargılama sürecinde avukatları tarafından defalarca başvuru yapılmasına rağmen tahliye edilmemiştir. Atalay, birçok toplumsal davada, Soma Ermenek ve Hendek iş cinayetlerinde yaşamını yitiren maden işçilerinin, Aladağ'da tarikat yurdunda çıkan yangında ölen kız evlatlarımızın, Çorlu'da, yetkililerin ve sorumluların ihmali neticesinde meydana gelen tren kazasında yitirdiğimiz yurttaşlarımızın ailelerinin avukatlığını üstlenmiş bir meslektaşımızdır. AYM önünde basın açıklamasında bulunmamızın sebebi; AYM'nin bu hak ihlallerine dur diyeceğine, meslektaşımız Atalay'ın bir an önce çıkacağına dair inancımızdandır.”

AVUKATLAR PANKART AÇTI: Türkiye Barolar Birliği ile 55 baro başkanı, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest kalması için Anayasa Mahkemesi önünde pankart açıp eylem yaptı. TBB Başkanı Erinç Sağkan, AYM'yi göreve çağırdı.

İŞTE O BAROLAR

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Kimse yargıya baskı yapamaz!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 55 baronun AYM önünde yaptığı Can Atalay eylemine sert tepki gösterdi. Eylemdan önce açıklama yapan Yıldız”Hiç bir kişi ve kurum yargı görevi yapanlara baskı yapamaz, nüfuz icra edemez, emir veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” dedi. MHP'li milletvekili şu ifadeleri kullandı: “Mahkemelerin hüküm ve kararlarını etkilemek amacıyla, alenen sözlü ve yazılı beyanda bulunmak ‘Yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçunu oluşturur. Can Atalay Gezi Davası'nda, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna ‘yardım eden' sıfatıyla katılmaktan mahkum edilmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.Ceza Dairesi de bu kararı hukuka uygun bulmuştur. Suçun anayasanın 14.maddesinde tarif edilen durumlardan olup olmadığının cevabını vermeden dokunulmazlıkla ilgili açıklamaların hiç bir hukuki kıymeti yoktur.”