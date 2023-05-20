Akşener’den seçim sonrası ilk açıklama: Seçim referanduma döndü

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimleri sonrası ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Akşener, 28 Mayıs seçiminin bir referandum olduğunu söyledi. "Sinan Oğan'la görüşme yapmadım" diyen Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'na herkesle görüşme yetkisini verdik. Sayın Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve varsa Muharrem İnce'nin taleplerini yerine getirebilir" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs’ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçimlerinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Akşener, şunları söyledi:

*Bir seçim geçirdik, hem Meclis hem Cumhurbaşkanı seçimi şeklinde. Bu seçimde biz 14 Mayıs’a kadar ben ve arkadaşlarım 45 miting yaptık, 54 noktada çalışma yaptım. Bütün il ve ilçelerde arkadaşlarımız çalıştı.

“SEÇİM REFERANDUMA DÖNDÜ”

*Kılıçdaroğlu’nun potansiyel seçmeni, sandığa gitmeyen, geçersiz oy atan ve Erdoğan’a oy vermeyen seçmen; Kılıçdaroğlu’na verilen oy düşüldükten sonra 12 milyondan fazla.

*Bu seçim, 0-0 ile başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim.

*14 Mayıs’tan sonra İYİ Parti olarak neler yaptık? Millet İttifakı liderleri ile sandık güvenliği başta olmak üzere 2. tura yönelik görüşmeler yaptık ve sadece Kılıçdaroğlu’na çalışılacağı için merkezinin CHP olduğu iletişim dilinin CHP tarafından organize edildiği ortaya konulduğu bir çalışma gerçekleştirildi ve bir kampanya grubu kuruldu.

*Kanaat önderi dediğimiz pek çok insan üzerinde etkili olan, kendi çevremizdeki pek çok insanla bire bir görüşmeler yaptım.

*Partimizin yetkilisi konumunda olan tecrübeli arkadaşlarımız da benzer çalışmalar yaptılar.

2. TUR SEÇİM PROGRAMI BELLİ OLDU

*81 ildeki tüm teşkilatlarımız, eski ve yeni vekillerimiz çarşambadan itibaren saha çalışmasına başladılar.

*Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı seçilmesi için hepimiz en şiddetli şekilde, elimizden gelenin sonuna kadar çalışacağız.

*İlk turda tercihini Erdoğan’dan yana kullanan ya da Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanmayan ama Erdoğan’a oy vermeyen vatandaşlarımızla görüşmeler yapacağım.

*İstanbul’da da yoğun bir saha çalışması programı olacak, akşam gidiyorum. İlçelerimizde önce görünür bir şekilde çalışma, arkasından hemşeri dernekleri, daha sonra ev toplantıları, ev ziyaretleri, mikro bazda bir çalışma yapacağım.

*Millet İttifakı’nın adayının mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu.

*Erdoğan’ın kazanması halinde hem Meclis hem ucube sistemin seçtirdiği partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir daha Türkiye’de tartışılamaz bir hale gelir ve buna mutlaka mani olmalıyız.

*Meclis Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinin olabilir ama daha da elzem halde Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki bu ucube sistemin denge ve denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için…

*Sadece kendiniz değil, özellikle İYİ Parti olarak aileniz, dostlarınız, arkadaşlarınızın arkadaşlarını büyük bir çaba harcayarak sandığa götürüp Kılıçdaroğlu’na oy verdirin.

AKŞENER SEÇENEKLERİ TEK TEK AÇIKLADI

*28 Mayıs’ta vereceğiniz kararla; ya seçim kazanmak uğruna kadınlara şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü ve hatta sahiplendirilmeyi reva görenleri seçeceksiniz; ya da kadınların, çocukların gençlerin hakkını hukukunu koruyup iyileştirmek isteyenleri seçeceksiniz.

*Ya; dün olduğu gibi milli bayramlarda Atatürk’ümüzün adını bile anmamak için her şeyi yapanları seçeceksiniz ya da her milli bayramı Atatürk’ümüzün adıyla, iziyle kutlayanları seçeceksiniz.

*Ya ne mutlu Türküm demekten rahatsız, cumhuriyet değerlerimize gıcık olanları seçeceksiniz ya da varlığım Türk varlığına armağan olsun diye ant içenleri seçeceksiniz.

*Ya 2019’da PKK’ya, 2023’te Hizbullah’a sırtını dayayanları seçeceksiniz ya da ülkemizde terörün gölgesini bile barındırmayacak olanları seçeceksiniz.

*Ya gücünü mafyalardan alanlardan, ya da gücünü yalnızca milletin iradesinden alanları seçeceksiniz.

*Ya ensar diye diye ülkemizi yol geçen hanına döndüren, vatandaşlığımızı pazarlayaları seçeceksiniz; ya da hududumuzu namus, nüfus cüzdanımızı tapu bilenleri seçeceksiniz.

*Ya Suriyelileri gönderemeyiz diyenleri seçeceksiniz ya da tüm oyunları bozarak, Avrupa’nın göçmen hendeği olmayı reddedenleri, sığınmacıları ülkelerine gönderecekleri seçeceksiniz.

*Ya düşman karşısında kan döküp kardeş olmuş büyük bir milleti birbirine düşman etmeye ant içenleri seçeceksiniz ya da Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini demokrasi ile taçlandırmaya vaat eden Kılıçdaroğlu’nu seçeceksiniz.

*Ya öfkesi, kini ve hırsı ile ülkemizi ele geçirilmesi gereken bir kupon arazi olarak gören Erdoğan’ı seçeceksiniz; ya da saygı, sevgi, empati kültürünü benimseyen Kılıçdaroğlu’nu seçeceksiniz.

*Türk milleti olarak bu seçimle birlikte önümüzde iki seçenek var: Sarayın büyüyen gölgesinde kayıp mı olacağız, millet iradesini yeniden hakim mi kılacağız?

*Yandaşların yol düzenine yol mu vereceğiz, zenginlik ve refahı mı seçeceğiz.

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI

*Ben görüşme yapmadım. Kılıçdaroğlu’nu aday olarak gösterdik biz ve arkasındayız.

*Seçim gününe kadar da elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kendisine, sayın Oğan ve bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere, İnce de dahil, her türlü görüşme yetkisi, talepleri varsa o talepleri yerine getirme yetkisini genel başkanlar olarak kendisine verdik.

*Bu görüşmeleri Kılıçdaroğlu yönetiyor o yüzden. Arzu ettikleri her türlü görevlendirmeyi talebi yerine getirebilir.

BABACAN'IN PARLAMENTER SİSTEM SÖZLERİ

*Bazen ne dediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemli.

“BÜYÜK İFTİRALARA UĞRADIK”

*Büyük iftiralara uğradık, o kadar ağır, yoğun iftiralar atıldı ki bazı vatandaşlarımız muhtemelen inandılar. Siyasetçi seçmeni anlamak zorundadır.

*Daha net, açık bir biçimde biz bu iftiralara maruz kaldık ama bunu hak etmedik, biz bu değiliz demek için… Süre çok az. O nedenle yapılan bir çalışma bu, doğru anlatırsak sonuç olabiliriz.

SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

Meral Akşener, seçim güvenliğine ilişkin de “Yeni bir sistem kuruyoruz. Seçim günü ıslak imzalı bütün tutanakları CHP il ve ilçelerine sonra da genel merkezlere gönderecek. İnsan unsurumuzu, avukatlarımızı, bilgiyi tek bir alanda toplayacağız. 2000 sandığa itiraz etmiştik. Bir kısmı tamamlandı. 2 şehrimizde milletvekili itirazlarımız devam ediyor” diye konuştu.

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