Canlı bomba saldırısı sanıklarından biri İstanbul’da yakalandı

Diyarbakır’da Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen ve aralarında üç aylık bir bebeğin de bulunduğu 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısının faili oldukları gerekçesiyle 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan 6 sanıktan biri İstanbul’da yakalandı.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Diyarbakır'da gözaltın alınan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, milletvekilleri Figen Yüksekdağ, Sırrı Süreyya Önder ile Ziya Pir Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanırken 4 Kasım 2016 günü Emniyet Müdürlüğü binası önünde bomba yüklü bir minibüsle intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda Habibe Aydın, Halime Bulut, Hava Fidanboy, İsmail Mavitaş, Kadri Tabier, Mehmet Hanefi Boğa, Merve Erman, Recai Altay, Rıza Çınar, Semih Turgut, Zeynep Sevinçer, Muhammet Can Eringin (3 aylık bebek) ile Suriye uyruklu Abdurrahman Hasan hayatını kaybetmişti.

Aralarında polis ve vatandaşların bulunduğu 538 kişi de yaralanmış, 5 bina tamamen yıkılmış, onlarca bina, işyeri ve araç ağır hasar görmüştü.

ÜZERLERİNDE TNT RDX KALINTILARI ÇIKMIŞTI

Hain saldırıyla ilgili 6 yıldan beri tutuksuz yargılanan 6 sanıkla ilgili dava 4 Ekim 2022 günü Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı.

Mahkeme sanıklar Yılmaz Budak, Serdar Budak, Suat Sular, Mehmet Ekmen, İshak Tayar ve Turgay Ebrem'in saldırıdan bir gün sonra yakalanmış olmalarına rağmen el ve yüz svaplarında, kıyafetlerinde patlayıcı artığı RDX, TNT kalıntıları ve Antimon elementi içeren kimyasal madde kalıntıları bulunduğunu, sanık Turgay Ebrem'in, bomba yüklü aracı satın alan terörist Ramazan Budak'ı tanımadığını belirtmiş olmasına rağmen Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumundan gönderilen HTS kayıtlarına göre 6 kez karşılıklı görüşme yaptıklarını belirtti.

14 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 8070'ER YIL HAPİS

Mahkeme sanıkları “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek, kasten adam öldürmek” suçlarından ayrı yarı 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 538 kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmek suçundan 15'er yıl olmak üzere toplam 8070 yıl hapisle cezalandırdı.

Hükümle birlikte tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararı öğrenen sanıklar kayıplara karıştı.

3 aydan beri 81 ilde polis ve jandarma tarafından aranan sanıklardan Yılmaz Budak, dün İstanbul'da yakalandı. SEGBİS'le hakim karşısına çıkan Budak'a aldığı cezalar yüzüne karşı okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Daha önce de sanıklardan Suat Sular, göçmen kaçakçılarının yardımıyla Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne İpsala Sınır Kapısı yakınlarında, Mehmet Ekmen ise Mardin'de gizlendiği evde yakalanmışlardı. Sanıklar İshak Tayar, Serdar Budak ile Turgay Ebrem ise aranıyor.