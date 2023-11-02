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CANLI YAYIN: Özgür Özel, SÖZCÜ TV’de

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, SÖZCÜ Televizyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Yayınlanma: 22:12 - 02 Kasım 2023 Güncellenme:
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