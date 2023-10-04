Cansız bedenleri inşaat çukurunda bulunan üç kardeşin babası konuştu

İstanbul Sancaktepe'de üç çocukları inşaat temelinde hayatını kaybeden Sağın ailesinin bir çocuklarını da 2018 yılında ateşli hastalıktan kaybettiği öğrenildi. Yaşadıkları felaket hakkında konuşan baba Ayvaz Sağın, "Yapacak bir şey yok kader ama olayda ihmal var gerekli yerlere şikâyette bulunacağız" dedi.

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İstanbul Sancaktepe Hilal Mahallesi’nde iki gün önce kaybolan üç kardeşten haber alınamaması üzerine aile kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Gülpembe sokakta bulunan bir inşaat temelinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. İtfaiye ekiplerinin, temeldeki suyu tahliye etmesi sonucu kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ,11 yaşındaki Batuhan Sağının cansız bedenlerine ulaştı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından 3 kardeşin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“BİR ÇOCUĞUMU 2018’DE KAYBETTİM…”

Acılı baba Ayvaz Sağın evinde taziyeleri kabul etti. 3 çocuğunu kaybeden Sağının olayda ihmal olduğunu ve davacı olacaklarını belirtti.

Baba Sağın yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Okulun kamera kayıtlarına baktığımızda çocukların aşağıya doğru yöneldiğini gördük. Aşağıya gittiğimizde suyun yüzeyinde boğulmuş vaziyette 1 tanesini gördük.

Umudumuz diğer çocukları bulmaktı. İtfaiye ekipleri geldi suyu çektiler, sular çekilince diğer 2 çocuğunda orada olduğunu gördük.



“TOPU DÜŞMÜŞ ALAYIM DERKEN…”

İhmal var, oraya gittiğimizde kısa bir sac var. Topu düşmüş topu alayım derken biri girmiş diğerleri de peşinden girmiş üçü de boğulmuş. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım zaten Orası okul yaya yolu benim çocuklarım gitti, başkasının çocuklarıda var.

Oradan bir sürü öğrenci geçiyor kimse istemez çocuğunun böyle bir duruma düşmesini benim 3 tane çocuğum gitti. Peşini bırakmayacağız davacı olacağız. Orası alçak bir yer bakılsa çocuğun suyun yüzeyinde olduğu görülüyor.

Burada hiçbir şekilde önlem yok zaten gereken davayı da açacağım bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın. 2018 yılında yüksek ateşten 1 çocuğumuzu da kaybettik, bununla dört çocuk oldu. Yapacak bir şey yok kader ama ihmalde var” (DHA)