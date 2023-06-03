Çarpışan gemilerin kurtarılmasında gerginlik

Ege Denizi’nde Sakız Adası’nın 9 mil kuzeybatısında 13 Türk personeli bulunan ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı gemi çarpıştı. Çarpışma sonrası bölgeye giden Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Yaşar ANTER

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İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarındaki Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında, İskenderiye limanından Ukrayna'ya giden Vanuatu bayraklı Türk sahipli ve 13 Türk personeli bulunan yüksüz ANT isimli gemi ile İzmir Limanı’ndan Fransa’ya giden Singapur bayraklı 19 personelin bulunduğu POTENTIA isimli gemi çarpıştı.

Çarpışma sonucu ANT isimli geminin 1 No'lu ambarından su aldığı belirtilirken, olay anının fotoğraf ve videoları Yunanistan basınında paylaşıldı. Çarpışma sonrası ANT gemisindeki kurtarma botlarının denize indirilerek geminin batmasına karşı önlem alındığı görüldü.

Olayın ardından bölgeye giden Yunanistan ve Türk sahil güvenlikleri arasında kurtarma konusunda kısa süreli gerginlik yaşandığı iddia edildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve bölgeye çok sayıda sahil güvenlik botu ile helikopter sevk edildiği belirtildi. Bölgede NATO'ya ait bir savaş gemisinin de bulunduğu öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, “Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde, bölgedeki ticari gemiler olay yerine yönlendirilmiş olup gemilerin bulunduğu bölgeye varmışlardır. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait deniz kurtarma unsurları da bölgeye yönlendirilmiştir. Olay AAKKM tarafından takip edilmektedir” denildi.

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