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Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı nedeniyle tebriklerini iletti.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde, gelecek dönemde yapılması öngörülen Stratejik Mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki işbirliği, New York’taki Türkevi’ne yapılan saldırı, İsveç’in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alındı.

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