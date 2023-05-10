Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasında 2 ay uzatma olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yine son noktada Sayın Putin'le de görüşerek, en az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın başkenti Moskova’da katıldığı Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı sonrasında Moskova’dan Antalya’ya geldi. Moskova’da 4’lü toplantı öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, Antalya Havalimanı VIP Salonunda basın açıklaması yaptı.

TERÖRE KARŞI GÖRÜŞ BİRLİĞİ

Bugün Rusya’nın ev sahipliğinde 4 ülke dışişleri bakanları olarak Moskova’da bir araya geldiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Toplantı son derece olumlu bir atmosferde, yapıcı ve verimli geçti. Sürecin tarafları olarak Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi bir kez daha yineledik. Terör örgütleri PKK, YPG, DAEŞ’e yönelik mücadelede tam bir görüş birliğimiz var. Bugünkü toplantıda 2254 Sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca siyasi sürecin ilerletilmesini vurguladık. İnsani konularda iş birliğinin önemine dikkat çektik. Sadece bu 4 ülke arasında değil, uluslararası toplumla da BM başta olmak üzere iş birliğinin önemine vurgu yaptık” açıklamasında bulundu.

SURİYE KONUSU VE SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ

Sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için gerekli altyapının birlikte hazırlanmasına yönelik hususları da bugünkü toplantıda ele aldıklarını açıklayan Çavuşoğlu, “Sonuçta biz Türkiye olarak bu sürecin ön koşulsuz olarak ve iyi niyetle sürdürülmesinden yanayız. Sürecin somut adımlarla ileriye taşınabileceğini düşünüyoruz. Başlattığımız bu süreç Suriye’deki ihtilafın çözümüne de katkı sağlamalı. Bu nedenle siyasi sürecin ilerlemesine ve ulusal uzlaşının önünün açılmasına büyük önem veriyoruz. Ayrıca terör unsurlarının tamamen ortadan kaldırılması için özellikle istikrar ortamının da yaratılması gerekiyor. Şöyle de söyleyebiliriz, istikrar ortamı için de aslında terörün ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama esas kastettiğimiz burada içeride oluşacak istikrarın da terörle mücadeledeki işbirliğimize katkı sağlaması” diye konuştu.

“KOMİTE OLUŞTURULMASI KARARLAŞTIRILDI”

Görüşmelerde yine üst düzey temasların ve teknik toplantıların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını da dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Bugünkü toplantıda ayrıca somut bir unsur olarak yol haritası hazırlanması ve sürecin aşamalı bir şekilde ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları ve ilgili kurumların katılımıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbaratı kastediyoruz burada bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin de en kısa sürede bir araya gelmesi öngörülüyor” dedi.

LAVROVLA İKİLİ GÖRÜŞME

Moskova ziyaretinde ikili görüşmeleri olduğunu da kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

*Toplantı başlamadan önce Rus mevkidaşım Sergey Lavrov ile bir araya geldik. Suriye ile ilgili kısa bir görüş alışverişinden sonra gündemimizdeki ikili konuları ele aldık. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alıverişinde bulunduk.

*Özellikle Ukrayna’daki durumu değerlendirdik. Kafkasya’daki gelişmeler aynı şekilde, özellikle Azerbaycan- Ermenistan, Ermenistan- Türkiye arasındaki son gelişmeleri ve de tabi önemli bir konuyu, İstanbul Tahıl Anlaşmasını da bugünkü görüşmede ele aldık.

*Son durum nedir, ne yapacağız, nasıl uzatacağız, bunları Sergey Lavrov’la görüştük. Bugün İstanbul’da Türkiye, Ukrayna Rusya Federasyonu ve BM olarak bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bugün başlayacak, yarın da devam edecek.

*Bakan yardımcıları düzeyinde, Türkiye ve Rusya’dan özellikle Dışişleri ve Milli Savunma bakan yardımcıları, Ukrayna’dan Altyapı bakan yardımcısı bu işin içinde, bu toplantıya katılacak. Umarım buradan olumlu bir netice alırız.

*Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yine son noktada Sayın Putin’le de görüşerek, bu uzatmayı, aslında 2 aylık uzatma olmuştu, en az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum.

İRANLI BAKANLA İKİLİ GÖRÜŞME

Moskova’da İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile de ikili konuları görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, “İlişkilerimizi değerlendirdikten sonra yine bölgesel konuları ele aldık. Özellikle Kafkasyadaki gelişmeler, Azerbaycan- İran ilişkileri ve İranla Suudi Arabistan arasında bir normalleşme başladı, bunları da değerlendirdik. Bir de tabi nükleer anlaşma dediğimiz Amerika ve AB ülkeleriyle İran arasında bir anlaşma vardı, bu anlaşma askıya alınmıştı, şimdi tekrar bu anlaşmaya dönmek için bir süreç başlatılmıştı. Bu konudaki son gelişmeleri de bugünkü toplantımızda ele almış olduk. Bu şekilde Moskovadan ayrılarak Antalyamıza intikal ettik. Malum seçim öncesindeyiz, kampanyalarımıza devam edeceğiz. Antalyada büyük gençlik buluşmasıyla her görüşten gençlerimizle politikamızı, Antalyamızı ve ülkemizi değerlendirme imkanımız olacak diye konuştu. (DHA)

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