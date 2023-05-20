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Cemal Enginyurt: Kılıçdaroğlu beni acilen İçişleri Bakanı ilan etmeli

SÖZCÜ Televizyonu’nda Büyük Satranç Tahtası programında konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Kemal Kılıçdaroğlu, beni acilen İçişleri Bakanı yapacağını ilan etmeli. Süleyman Soylu'nun hakkından ancak ben gelirim. Bunun diline ancak ben cevap veririm" dedi.

Yayınlanma: 00:31 - 20 Mayıs 2023 Güncellenme:
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