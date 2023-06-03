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Cemal Enginyurt’tan iktidara Can Atalay sorusu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay’ın mazbatasını almasına rağmen tutukluluk halinin devam etmesine tepki gösterdi.

Yayınlanma: 20:14 - 03 Haziran 2023 Güncellenme:
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Cemal Enginyurt’tan iktidara Can Atalay sorusu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“HEMEN SERBEST BIRAKIN”

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay'ın, mazbatasını almasına rağmen tutukluluk halinin devam etmesine tepki gösteren Enginyurt, “Can Atalay’ı tanımam. Fikirlerimiz uyuşmaz. Lakin Milletvekili seçilmiş birisi neden hala serbest bırakılmaz. Bırakmayacaktıysanız, neden seçime girmesine izin verdiniz? Seçime girdi ve seçildi. Öyleyse hemen Can Atalay’ı serbest bırakınız. #CanAtalay TBMM de yemin etmeli” dedi.

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