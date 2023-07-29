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Çeşme’de orman yangını

İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan 7 uçak, 6 helikopter, karadan 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yangına müdahale devam ediyor.

İlker KILIÇASLAN
Yayınlanma: 16:55 - 29 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Çeşme’de orman yangını

Çeşme’nin Ildır Mahallesi’nde, saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale 9 dakika içinde yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

HAVA VE KARA ARAÇLARININ SAYISI ARTIRILDI

Orman yangınını söndürmek için çalışan hava ve kara araçlarının sayıları artırıldı. Havadan 7 uçak, 6 helikopter, karadan 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale devam ediyor. Makilik alana doğru ilerleyen yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

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