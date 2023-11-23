CHP Genel Başkanı SÖZCÜ TV’ye konuk oluyor, Özgür Özel cevaplıyor
Duayen Gazeteci Uğur Dündar’ın konuğu olan Özel, CHP’deki değişimden yerel seçim gündemine, 50+1 tartışmasından dış politikaya kadar merak edilenleri tek tek yanıtlayacak.
CHP'deki değişim sokakta nasıl yankılandı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tabandan nasıl geri dönüşler alıyor?
Yerel seçimde muhalefet partileriyle ile işbirliği olacak mı?
İktidarın AYM krizi sonrası anayasa ve 50+1 tartışması başlatmasına ne diyor?
CHP'nin Gazze'de ve dış politikada tutumu ne?
Kara para aklayanlara ve çetelere yönelik üst üste gelen operasyonlara nasıl bakıyor?
Duayen Gazeteci ve SÖZCÜ Yazarı Uğur Dündar soruyor, CHP lideri Özgür Özel bu akşam Özel Röportaj'da canlı yayında tüm merak edilenleri yanıtlıyor. Özel Röportaj saat 20.15'te Sözcü Televizyonu'nda izleyiciyle buluşuyor.