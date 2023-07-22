Abone Ol

CHP, Halk TV ile ilişkisini sonlandırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin Halk TV ile tüm ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
CHP, Halk TV ile ilişkisini sonlandırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaptığı yazılı açıklamada CHP’nin Halk TV ile tüm ilişkisinin sona erdiğini açıkladı.

CHP’li Erdem, açıklamasında, “Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir” ifadelerini kullandı. (DHA)

CHP'den 'üyelik sistemi verilerinin sızdırıldığı' iddiasına yanıtİlginizi ÇekebilirCHP'den 'üyelik sistemi verilerinin sızdırıldığı' iddiasına yanıtCHP'den EPDK önünde eylemİlginizi ÇekebilirCHP'den EPDK önünde eylem

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ANAYASA CHP Eren Erdem Halk TV Sayıştay
X Reklam