CHP, Halk TV ile ilişkisini sonlandırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin Halk TV ile tüm ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaptığı yazılı açıklamada CHP’nin Halk TV ile tüm ilişkisinin sona erdiğini açıkladı.

CHP’li Erdem, açıklamasında, “Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir” ifadelerini kullandı. (DHA)

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