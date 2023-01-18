CHP İlçe başkanının öğretmen eşini AKP üyesi yapmışlar

Şanlıurfa’da aralarında CHP Karaköprü İlçe Başkanı Rıdvan Çoban’ın öğretmen işe Duygu Çoban’ın da bulunduğu çok sayıda kişinin bilgileri dışında AKP’ye üye yapıldıkları otaya çıktı.

Ahmet KAYA

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Eşinin 2022/2. dönemde AKP'ye üye yapıldığını e-devlet sorgulaması sonucu öğrendiklerini ve üyeliğinin sonlandırıldığını belirten CHP Karaköprü İlçe Başkanı Rıdvan Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “657 sayılı kanunun 7'nci maddesi uyarınca kamu görevlilerinin siyasi partiye üye olmaları, siyasi faaliyette bulunmaları yasaktır. Bu kanundan AK Parti Karaköprü örgütünün haberi yok mu? Eşim öğretmen olduğu halde neyinize. Kime güvenerek habersiz şekilde üye yaptınız?” diye sordu.

‘SİZE NE ZARARI VAR?’ DEDİLER

Şahin Yazar isimli bir vatandaş ise CHP'li bir aileye mensup olmalarına karşın ailesinden çok sayıda kişinin bilgileri dışında Karaköprü AKP İlçe Teşkilatı tarafından AKP’ye üye yapıldığını belirterek, “AKP Karaköprü İlçe Bakanını aradım. Araştırıp döneceğini söyledi. Sonra bir başkası arayarak, ‘Yanlışlık yapılmış' diyerek olayı geçiştirmeye çalışınca kendisine, ailem ve çevremdeki onlarca kişinin aynı şekilde üye yapıldığını hatırlattı. Bu defa da ‘Size ne zararı var?' diye pişkin cevap verdi” şeklinde konuştu.

Karaköprü'de çok sayıda üye kaydının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'ya yaptığı gezi öncesine rastladığı da ifade edildi.