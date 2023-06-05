CHP Parti Meclisi’ne yedek listeden üç isim

CHP'deki grup başkanvekilliği seçimleri dolayısıyla üç isim yedek listelerden Parti Meclisi'ne (PM) girdi.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP’de hafta sonu gerçekleştirilen grup yönetimi seçimlerinde PM üyeleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Gülizar Biçer Karaca grup başkanvekili oldu.

PM üyesi olan Günaydın, Başarır ve Karaca’nın üyelikleri düştü.

60 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Üyelikleri düşen bu üç ismin yerine Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan yedek listeden girdi.

Yedek listede kadın üye bulunmaması nedeniyle Gülizar Biçer Karaca’nın yerine de erkek kotasından bir isim girdi. CHP Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor. (AA)

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