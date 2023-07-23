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CHP, Sarıgül kararını verdi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) CHP’ye katılımının onaylandığını duyurdu. Sarıgül, “TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir” dedi.

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CHP, Sarıgül kararını verdi

CHP Erzincan Milletvekili ve TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Parti Meclis toplantısı sürerken açaklama yaptı. TDP'nin CHP'ye katılımını onaylandığını duyuran Sarıgül’ün, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“GURUR VERİCİ”

“CHP Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılımını onaylamıştır. Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir.”

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında saat 13.00’de başlayan Parti Meclisi toplantısı halen sürüyor.

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