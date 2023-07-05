CHP, SÖZCÜ TV ile ilgili iddiayı yalanladı

CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol’un, “SÖZCÜ TV’nin de aralarında olduğu muhalif kanallar CHP’den para alıyor” iddiası CHP Genel Merkezi’nce yalanlandı.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün CHP Genel Merkezi'nde MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'un, başta SÖZCÜ TV olmak üzere muhalif kanalları CHP'den para almakla suçlayıp “ihanet çetesi” olarak nitelendirmişti.

“SÖZCÜ TV'YE BİR ÖDEMEMİZ YOKTUR”

SÖZCÜ'nün “Kime, ne kadar ödemiş açıklayın. Kamuoyu aydınlansın” çağrısına yanıt veren Öztrak, şunları söyledi:

“Bu konuda bahsi geçen il başkanımız bir açıklamada bulunmuştur. Partimizin yapmış olduğu ödemeler Sayıştay ve AYM denetiminden geçmektedir. Konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir eleştiri de söz konusu olmamıştır. Her siyasi parti gibi seçim döneminde televizyon kanallarına yaptığımız reklam ödemeleri dışında SÖZCÜ TV'ye bir ödememiz yoktur.”

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