CHP’de kongre takvimi belli oldu
CHP'de ilçe kongreleri 5 Ağustos'ta il kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak.
Seçimlerin ardından değişim çağrılarının arttığı CHP’de, kongre takvimi resmi olarak açıklandı.
İlçe kongreleri 5 Ağustos tarihinde başlayacakken, il kongreleri ise 16 Eylül’de gerçekleştirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, öncülük ettiği değişim çağrısının önemli bir adımını atarak, “İktidar için değişim” adlı bir internet sitesi kurmuştu…
ÖZTRAK’TAN ‘İMAMOĞLU’ YANITI
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sürerken ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Öztrak açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Faik Öztrak’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “İktidar için değişim” sloganıyla başlattığı girişim hatırlatılarak, “Bu durum MYK'da gündeme geldi mi” sorusu soruldu. Öztrak, bu soruya “Hayır gelmedi” şeklinde yanıt verdi.
İmamoğlu'nun manifestosunu değerlendirmesi talep edilen Öztrak, “MYK sözcüsü olarak açıklama yapıyorum, gündeme gelmedi” ifadelerini kullandı.