CHP’de Parti Meclisi toplandı
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. İşte toplantının gündemindeki konular.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya tüm PM üyeleri katıldı. Toplantıda, görevden alınan 4 il ve 1 ilçe başkanının itirazları ile yerel seçimler ve ekonomik gelişmelerin değerlendirileceği belirtildi.
ZOOM KAYITLARI DA GÜNDEMDE
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın da burada ekonomiye ilişkin bir sunum yapacağı ifade edildi.
Toplantıda ayrıca CHP içinde son günlerde tartışılan ‘Zoom’ kayıtlarının da değerlendirileceği belirtildi.