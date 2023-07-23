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CHP’de Parti Meclisi toplandı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. İşte toplantının gündemindeki konular.

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CHP’de Parti Meclisi toplandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya tüm PM üyeleri katıldı. Toplantıda, görevden alınan 4 il ve 1 ilçe başkanının itirazları ile yerel seçimler ve ekonomik gelişmelerin değerlendirileceği belirtildi.

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ZOOM KAYITLARI DA GÜNDEMDE

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın da burada ekonomiye ilişkin bir sunum yapacağı ifade edildi.

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Toplantıda ayrıca CHP içinde son günlerde tartışılan ‘Zoom’ kayıtlarının da değerlendirileceği belirtildi.

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