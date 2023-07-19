CHP’den çok sert körfez ziyareti açıklaması

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyarete ilişkin, “Bu tek adamlık sistemi devam ettiği sürece zam da gelecek, hayat da pahalanacak, ülkenin varlıkları Arap ülkelerine, Körfez ülkelerine peşkeş çekilmeye devam edilecek” dedi.

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün sona ermesi planlanan Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretlere ilişkin açıklama yaptı.

Ağbaba, Twitter hesabından “Körfez ülkelerine para dilenmek için giden Erdoğan ‘Neyi satacağımızı iyi biliriz' diyor! Atatürk'ün savaşın zor koşullarında Türkiye'de yaratmış olduğu tüm değerleri satıyor! Haraç mezat ülkeyi satmaya niyetli” notuyla yayınladığı videoda şunları söyledi:

“BUNA DİLENCİLİK DE DENMEZ”

*Büyük bir ekonomik buhran yaşıyoruz. Ülkeyi yönetenler ne yapıyor? Arap ülkelerine, Ortadoğu ülkelerine, Körfez ülkelerine avuç açmışlar, dilencilik yapıyorlar. Buna dilencilik de denmez.

*Ülkenin değerlerini, kıymetlerini satmak için Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a gidiyorlar. ‘Neyi satıp satmayacağımı iyi bilirim' diyor. İyi bilir; çünkü, telefonu Araplara peşkeş çeken o.

*Tekel'i peşkeş çeken o. Şeker fabrikalarını satan o. Neyi satacağını biz çok iyi biliyoruz. Şimdi herhalde Körfez ülkelerinde dilenmeye giden iktidar, Türkiye'nin değerlerini satacak. Türk Hava Yolları mı? BOTAŞ mı? Köprüler mi? Yollar mı? Neyi satacağını yakında görürüz.

“ONLARIN YAKASINI BIRAKMAYACAĞIZ”

*Katar ile gizli anlaşmalar yapılıyor; kamuoyundan gizli. Türkiye'ye büyük bir başarı gibi sunuluyor.

*Ama Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Türkiye Avrupa'dan bir şey alamadı. Hiçbir yabancı ülke Türkiye'ye güvenip yatırım yapmıyor.

*Bunlar demokrasinin olmadığı, tek adamın hüküm sürdüğü ülkelere ülkeyi satmaya çalışıyorlar. Daha önce Bosna'yı sattılar, şimdi hangi topraklarımızı, hangi değerlerimizi satacaklarını bilmiyoruz. Ama onların yakasını bırakmayacağız.

*Atatürk savaştan çıkmış, Osmanlı'nın borcunu ödeyerek yeni bir ülke yarattı; fabrikalar yaptı. Yatırımlar yaptı. Onlar, o gün yoksul Türkiye'nin yaratmış olduğu değerleri satarak ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyorlar.

*Bu tek adamlık sistemi devam ettiği sürece zam da gelecek, hayat da pahalanacak, ülkenin varlıkları Arap ülkelerine, Körfez ülkelerine peşkeş çekilmeye devam edecek. (ANKA)

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