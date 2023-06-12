CHP’den “değişim” yanıtı

CHP'de başlayan değişim isteği dalgası büyüyor. İmamoğlu ve Özel'in açıklamaları sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak bir açıklama yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in değişim mesajları sonrası CHP’den dikkat çeken açıklama…

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kurultay sürecinin başladığını belirterek, şunları söyledi:

HERKES ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR

– CHP’de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Bu partinin 100 yıllık geçmişine, güçlü kurumsal yapısına ve mevzuata göre bu süreç gerçekleşir. Genel Başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış, MYK’sını değiştirmiştir.

– Yeni MYK da ilk toplantısında kongre takvimini başlatarak örgütlerde değişimin önünü açmıştır. Bundan sonraki süreci süreci üyeler, il ve ilçe kurultay delegeleri belirleyecektir. Kurultay iradesinin en sağlıklı biçimde oluşması için herkes elinden geleni yapacaktır, yapmalıdır.

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