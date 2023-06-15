CHP’den İmamoğlu’na açılan davaya tepki: Bu bir siyasi kumpas davasıdır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı Büyükçekmece Adliyesi önünde açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sert konuştu: Bu bir siyasi kumpas davasıdır. Açanların elinde patlayacaktır.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 6 belediye personelinin Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verildiği gerekçesiyle “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma 30 Kasım 2023 tarihine ertelenirken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun avukatlarıyla birlikte davaya ilişkin Büyükçekmece Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. “Ekrem İmamoğlu'nu yargılamaya doyamıyorlar” diyen Günaydın şöyle konuştu:



“BÖYLE BİR İDDİANAME DÜZENLENEMEZ”

– 2015 yılında yani Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın ilk yıllarında ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla bir soruşturma yürütülmüştü. Burada Danıştay soruşturma iznini iptal etmişti. Çünkü iddiaların tümü geçerli değildi. Buna karşılık 2020 yılından itibaren Süleyman Soylu yönetimindeki İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye gönderilen mülkiye müfettişleri, bu davayı yeni bir forma dönüştürdüler. Hazırladıkları müzekkeriyi savcılığa yollayarak, savcılığın incelemesini sağladılar ve bir iddianame düzenlenerek bugün ilk duruşmasını yaptık.

– İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu ile beraber, Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımız da yargılandılar. Sorulara verdikleri cevaplar şudur; İddia ettiğiniz gibi ihale dosyasında baştan olması gereken belgelerin yokluğu söz konusu değildir, çünkü zarf açma tutanağında bunu net olarak görebilirsiniz. Ayrıca sonradan sunulması gereken belgeler, önceden sunulması zorunluymuş gibi sunulamaz, böyle bir iddianame düzenlenemez…

– Ve nihayet 250 bin TL'lik kamu zararına uğratma iddiasına yönelik de arkadaşlarımız dediler ki “O yılda asgari ücrette önemli ölçüde bir artış olmuştu, dolayısıyla bu yansıtıldı. Herhangi bir kamu zararı da söz konusu değildir.” Hukuki durumu budur.

“HUKUKİ GARABETTEN İBARETTİR”

– Orta yerde bir suç yoktur. Olmaması gereken bir iddianame ve yapılmaması gereken bir yargılamanın ilk duruşmasından çıktık. Duruşma 30 Kasım 2023 tarihine ertelendi. Ekrem İmamoğlu, bu duruşmada ya da bu ihalede İTA Amiri değildir, her hangi bir şekilde imzası yoktur. Bu duruşmanın içerisine Ekrem İmamoğlu'nun dahil edilmeye çalışılması da bir hukuki garabetten ibarettir.

“YENİ BİR SİYASİ YASAK GETİRME ÇABASI İÇERİSİNDELER”

– İddianamede hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve yeni bir siyasi yasak getirme çabası içerisindeler. Bu Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalar demetinin yalnızca bir son halkasıdır. Daha önce ‘Ahmak' davasında kendisine 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasaklılık verilmiştir. Bu süreç halen İstinaf Mahkemesi'nde beklemektedir. Ardından da hakkında yürütülen bir terör soruşturmasının halen kavuşturmaya dönmemiş hali vardır. Buradan da bir itibar suikastı yapılarak peş peşe buna benzer davaların, ihale bazlı davaların gelebileceğini değerlendiriyoruz.

“AÇANLARIN ELİNDE PATLAYACAKTIR”

– Bilinmelidir ki bu bir siyasi kumpas davasıdır. Açanların elinde patlayacaktır. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığından alınmıştır, yerine ise Ali Yerlikaya getirilmiştir. Bugün İçişleri Bakanlığının avukatı davaya müdahil olma talebinde bulunmuştur. Ali Yerlikaya'nın temsil ettiği bakanlığın avukatının bu talebi, bugün mahkeme tarafından kabul edilmiştir ve bu andan itibaren İçişleri Bakanlığı bu davaya bakanlık adına ve sanıklar aleyhine olmak üzere davadan zarar gördüğü iddiasıyla müdahil olmuştur.

– İçişleri Bakanlığının burada acaba bir ihaleye fesat karıştırma davasında, 250 bin lira kamu zararına uğradığı iddia edilen bir durumda ne gibi bir müdahale ve davadan bir zarar görme durumu ve hakkı vardır? Bütün bunlar sürecin siyasi yürüdüğünün en açık işaretleridir. Türkiye'de bu yollar denenmiştir bu yollar da her zaman deneyenin elinde patlamıştır.”

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