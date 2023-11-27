CHP’den Tanju Özcan açıklaması

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 kişinin affedilerek partiye geri döndüğünü açıkladı.

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin genel merkezinde basın toplantısında konuştu.

Yücel, CHP’nin tüzük kurultayını 6-7-8 Eylül 2024 tarihlerinde Sivas’ta yapmak istediklerini duyurdu.

AF KARARLARI

Yücel, Tanju Özcan ve 13 kişinin partiye geri döndüğünü açıkladı:

“İçinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da dahil olduğu 13 kişinin af talebi görüşüldü. 13 arkadaşın Parti Meclisi kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi.”

“AKP VE MHP’Yİ UYARIYORUZ”

Anayasa değişikliği için masaya oturmalarının söz konusu olmadığını bildiren Yücel, AKP ve MHP'ye “Vatandaşı zerre ilgilendirmeyen konularla gündemi meşgul etmeyin” diyerek seslendi.

DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

İktidarın yürüttüğü dış politikaya eleştiri getiren Yücel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin-İsrail sorununu “din savaşları haline getirdiğini” söyledi ve “Katar ve Mısır yerine arabulucu olarak Türkiye'nin yer alması gerekirdi ancak Erdoğan'ın güven vermeyen dış politikası Türkiye'yi sahanın dışına itti” dedi.