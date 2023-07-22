CHP’den ‘üyelik sistemi verilerinin sızdırıldığı’ iddiasına yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, "CHP'de veri sızıntısı" olarak kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin, partinin veri kayıtlarıyla örtüşmediğini bildirdi.

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CHP’li Çelik’ten “üyelik sistemi verilerinin sızdırıldığı” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

“DETAYLI TARAMA YAPILDI”

Çelik, “CHP üyelik sistemi verilerinin sızdırıldığı” iddiasını içeren haberler hakkında yazılı açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı;

*CHP’de veri sızıntısı, olarak kamuoyu ile paylaşılan bilgiler, partimizin tuttuğu veri kayıtları ile örtüşmeyip ‘ilçe üyesi’, ‘genel merkez üyesi’, ‘düşen üyelik’ kavramları üye kayıt sistemimizde kullanılmamaktadır.

*Tarafımıza konu intikal ettiği andan itibaren sistemlerimizde yaptığımız detaylı taramalar sonucunda herhangi bir erişim tespit edilememiştir.

*Konu ile alakalı tüm eski kayıtları kapsayacak şekilde incelememiz titizlikle devam etmektedir.

*Söz konusu haberde geçen bilgiler partimizin ‘üyelik bilgi satırları’ ile örtüşmemekte olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler parti avukatlarımız tarafından pazartesi günü itibarıyla yapılacaktır.

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