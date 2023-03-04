CHP’li 5 büyükşehir belediye başkanından olağanüstü toplantı
CHP'li 5 büyükşehir belediye başkanı, Ankara'da olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapılmadı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptığı cumhurbaşkanlığı adayı olması yönündeki çağrı sonrasında, CHP’li 5 büyükşehir belediye başkanı, Ankara Gölbaşı Mogan Gölü Belediye Tesisleri’nde bir araya geldi. Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanın Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer katıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapılmadı. (DHA)