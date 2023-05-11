CHP’li başkanın aracının yanında ateş etmişlerdi, silahın sahibi belirlendi

Elazığ'da geçen 5 Mayıs’ta CHP İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran’ın park halindeki makam aracının bulunduğu yerde durularak havaya 8 el ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişiden birinin Elazığ Cezaevi’nde görev yapan uzman çavuş Y.Ö. olduğu ve yanındaki arkadaşı Y.Ü.'nün onun silahıyla ateş açtığı anlaşıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'da geçen 5 Mayıs’ta, CHP İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran'ın park halindeki aracının yanında 7 el havaya ateş edildi. Olayın polise bildirilmesi sonrasında havaya ateş edenler tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki kişiden birinin uzman çavuş olduğu öğrenildi. Şüphelilerden özel bir işletmesi bulunan Y.Ü., arkadaşı olan uzman çavuşu Y.Ö. ile alkol aldıklarını ve sarhoş olduğunu, Y.Ö.'ye ait olan tabancayı aracın torpido gözünden çıkartarak havaya ateş ettiğini söyledi. Y.Ü., CHP İl Başkanı Duran'ın aracının park halinde olduğunu bilmediğini ve görmediğini ileri sürdü. Uzman çavuş Y.Ö.'nün de soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

SARHOŞMUŞ

CHP İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran'ın makam aracının yanında havaya ateş etmesinin ardından gözaltına alınan Y.Ü. Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifade de uzman çavuş olan Y.Ö. ile birlikte alkol aldıklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“5 Mayıs günü 22.00 sıralarında işletmemde çalıştığım esnada çocukluk arkadaşım olan Y. Ö. iş yerime geldi. İş yerimde 10-15 dakika kadar oturduk. İşlerimin bitmesi sonrasında uzun süredir görüşmediğimizden dolayı alkol almaya ve muhabbet etmeye karar verdik. 22.10 sıralarında aracıma gittik, aracı arkadaşım Y.Ö. kullandı. Y.Ö. jandarma uzman erbaş olarak görev yaptığından dolayı tabancasını çıkarttı ve torpido gözüne bıraktı, seyir halindeyken ikimiz de biralarımızı içtik. Yıldızbağları Mahallesi’ne geldiğimizde biramız bitti ve Y.Ö., büfeden 10 bira aldı ve aracımıza geldi.

Tekrar aracımız ile gezerek biralarımızı içtik. Ben içtiğim biralardan dolayı sarhoş oldum. Bu esnada müzik dinliyorduk, alkolün etkisiyle arkadaşımın tabancasını bulunduğu torpido gözünden aldım ve aracın sağ yolcu koltuğunun bulunduğu camdan elimi dışarı çıkartıp, havaya 6-7 el ateş ettim, silahı tekrar torpido gözüne bıraktım.

Ben ateş ettiğim esnada yol boştu, herhangi bir aracı park halinde görmedim. Ben CHP İl Başkanın aracının orada park halinde olduğunu bilmiyordum ve görmedim. Benim kesinlikle hiçbir kastım yoktur, alkolün etkisiyle arkadaşımın silahını aldım, havaya ateş ettim. Hiçbir siyasi görüşle veya farklı bir maksatla ateş etmedim, aşırı alkollüydüm ve ne yaptığımı bilmedim. Biz aldığımız tüm biraları aracımın içerisinde gezerek içtik. Benim bu olayla ilgili söyleyeceklerim bundan ibarettir.”

NE OLMUŞTU?

Elazığ Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Polis Haydar Elma Sokak’ta park halinde olan CHP’li Duran’ın makam aracının yanına, siyah renkli bir araç gelmişti. O sırada, Duran'ın boş olan makam aracının yanından geçen anne ve çocuğunun fark edilmesi sonrasında, iddiaya göre otomobile değil havaya 8 el ateş edilerek hızla uzaklaşılmıştı.

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