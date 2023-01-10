CHP’li Belediyenin toplu konut adımına Cumhur İttifak’ı engeli

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin AKP'li ve MHP’li İmar Komisyonu üyeleri, komisyon toplantısında 'evet' dedikleri bir imar planı değişikliğine meclis toplantısında 'hayır' dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu konut adımı Cumhur İttifakı engeline takıldı. AKP ve MHP'li meclis üyeleri komisyonda ‘Evet' dedikleri imar planı değişliğine mecliste ‘Hayır' diyerek ‘U' dönüşü ile projeye engel oldular.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde “Mersin Kent Merkezi Doğu Girişi (Liman Arka Bölgesi) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna müştereken havale edilen madde yapılan meclis toplantısında tartışmalara neden oldu. Plan değişikliği, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan bazı arazilerin Belediye Hizmet Alanından çıkarılarak Ticari Alana çevrilmesini de içeriyordu.

ÖNCE ‘EVET' SONRA ‘HAYIR' DEDİLER

Komisyonlardaki AKP'li ve MHP'li üyeler, imar planı değişikliğine evet oyu kullandı. Sadece bir AKP'li üye çekimser kalırken, bir CHP'li üye ret oyu verdi. Ancak konu belediye meclisi gündemine geldiğinde, AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı grubu, plan değişikliğine ret oyu vereceğini bildirdi.

“TOPLU KONUT İÇİN KULLANILACAK”

CHP'li başkan Vahap Seçer, belediyeye ait arsaların satışının söz konusu olmadığını, arsaların belediyede kaldığını, imar durumlarında değişiklik yapıldığını, arsalardan birinin belediyenin toplu konut projesi için kullanılacağını açıkladı.

MHP'li üye Mehmet Topkara'nın, halka ait arazilerin elden çıkarılacağını iddia etmesi üzerine Topkara ile Seçer arasında tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışma sertleşince MHP'li Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da katıldı. Tartışmalar üzerine oturuma ara verildi. Oturum yeniden başladığında bu kez MHP grup sözcüsü Mahmut Tat ile MHP'li üye Mehmet Topkara arasında tartışmalar yaşandı. Dakikalarca süren tartışmada Cumhur İttifakı üyeleri, maddeye komisyonda neden evet dediklerini, mecliste neden ret verdiklerini açıklamadı.

Yapılan oylama sonucunda, belediyenin toplu konut projesi yapmasını da içeren imar değişikliği AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP'li Başkan Vahap Seçer, “Burada kamunun malını koruyoruz. Cumhur İttifakı üyeleri komisyonda evet dediklerine burada hayır diyorlar” dedi.