CHP’li Hakverdi: Ağanız züğürt, bütün parayı bitirdi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Esenboğa ve Antalya Havalimanlarının işletme süresi dolmadan yeniden ihaleye çıkarılmasına tepki gösterdi: Ağanız vallahi de billahi de züğürt, bütün parayı bitirdi. Haraptar köyünü de satışa çıkardı.

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Esenboğa ve Antalya havalimanlarının işletme süresi dolmadan yeniden ihaleye çıkarılması Meclis'te tartışmaya neden oldu.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Şener Şen'in başrolünde olduğu Züğürt Ağa filmini hatırlatıp, “Ağanız vallahi de billahi de züğürt; bütün parayı bitirdi, Haraptar köyünü de satışa çıkardı. Yeni dönemde ağalık düzeniniz bitecek, halktan aldığınızı tekrar halka vereceğiz” dedi.

KÖYÜ SATIŞA ÇIKARDI

Ulaştırma Bakanı’nın Esenboğa Havaalanı ihalesinin öne alınmasıyla ilgili “Kapasitesini artırmaya ihtiyaç vardı” dediğine dikkat çeken Hakverdi, şunları söyledi:

– “İhaleyi öne almak zorunda kaldık, kapasite artırımına ihtiyaç var” diyor. Yalan, vallahi de billahi de yalan. 2018'de 16 milyon yolcu uçmuş, 2019'da 13 milyon yolcu uçmuş, 2022'de 7 milyon yolcu uçmuş. Ağanız züğürt, vallahi de billahi de züğürt; bütün parayı bitirdi, Haraptar köyünü de satışa çıkardı. Yeni dönemde ağalık düzeni bitecek ve halktan aldığınızı tekrar halka vereceğiz.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ise iktidarın yangından mal kaçırma peşinde olduğunu savundu ve “İktidar bu operasyonla bir taraftan ihtiyaç duyulan sıcak para girişini öne çekmekte, diğer taraftan, yandaşlara seçimden önce büyük menfaatler sağlamaktadır; aslında milletimizin geleceği satılmaktadır” dedi.