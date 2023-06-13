CHP’li Mahmut Tanal’dan çiçek tepkisi

TBMM'de her milletvekilinin masasına gül buketi bırakıldı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Bu çiçekler kaça mâl oldu? Bu bir israf değil mi?" diyerek çiçekleri konuşmacı kürsüsünün üzerine bıraktı.

Zekeriya ALBAYRAK

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul salonunda her milletvekilinin masasına Kurtulmuş’un “Yeni Yasama Yılının ülkemize, milletimize ve siz Sayın Milletvekillerimize hayırlı olmasını dilerim” notu iliştirilen kırmızı ve beyaz renklerden oluşan gül buketi bırakıldı.

“BU İSRAF DEĞİL Mİ?”

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal masasındaki çiçeği oturumu yöneten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a göstererek, “Bu çiçekler kaça mâl oldu? Bu bir israf değil mi?” diye tepki gösterdikten sonra kendisi için masasına bırakılan çiçeği alarak Genel Kurul salonunda bulunan konuşmacı kürsüsünün üzerine bıraktı.

Oturumun kapanmasının ardından iktidar milletvekillerinin büyük çoğunluğu Kurtulmuş’un hediye çiçeğini yanlarında götürürken, muhalefet milletvekillerinin çiçekleri masada bıraktığı görüldü.