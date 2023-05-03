CHP’li Muharrem Erkek, ‘Paralel sistemin’ nasıl çalıştığını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu, İçişleri’nin YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi kurduğunu iddia etmişti. Erkek, o iddiasını ilişkin skandal bir video paylaştı.

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CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erkek, İçişleri Bakanlığı'nın paralel bir seçim takip sistemi kurduğunu öne sürdü. Erkek, o iddiasına ilişkin çarpıcı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

SİSTEMİ TEK TEK ANLATTI

Bir bakanlık çalışanı, sistemin nasıl çalıştığını cep telefonundan çektiği video ile şu şekilde anlattı:

*GAMER'e (Kutucukta ‘GAMER Seçim Sandık Girişi-Yurtiçi/Yurtdışı Sandık Verisi Girişi' yazıyor) tıklıyorsunuz. Burada sizi 4 tane harita karşılıyor.

*Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir tanesi milletvekili seçimi şeklinde. Biri yurtiçi sandıklar, diğeri yurtdışı sandıklar. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi için girdiğimizde Örnek veriyorum, Sinop Müdürümüz girdiğinde Sinop'u (verileri) görecek.

*Ben hazırda giriş yapıldığını bildiğim için Ankara Çankaya'yı seçiyorum. (Seçimi yaptıktan sonra Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'ın oy pusulasındaki gibi sıralama ve fotoğrafları yer aldı) ‘Sandıkları getir' diyoruz.

(Mouse'un ucuyla göstererek) Burada sandık numarası yazıyor. Burada okulun ismi yazıyor. Burada toplam seçmen sayısı yazıyor.

*1001 numaralı sandıktaki seçmen sayısı yer alıyor. Burada da adaylarımız var. Burada ‘sonuçları güncelle' dediğiniz zaman aktif oluyor. Örnek vermek için söylüyorum, (tüm adayların oy sayısını) 60 olarak güncellediğimizi varsayalım. Şurada da geçersiz oy kısmı var. Gelen bilgiler arasında.

*Milletvekili seçiminde de durum çok farklı değil. Az önce söylediğim gibi bunlar sizin kendi ilinizde otomatik olarak seçili gelecek.

*Genel itibariyle faydalı olacağını düşünüyorum ama yarın gönderilecek olan kılavuz size daha faydalı olacaktır. Herkese iyi çalışmalar diliyorum şimdiden.”

İSİM DETAYI

Videonun çekildiği bilgisayar ekranının alt kısmında, “İzleme ve Haberleşme Çalışma Grubu” yazan bir plaka dikkat çekti. Ayrıca videoda sistemin nasıl çalıştığını gösteren kişinin kullanıcı adına “Fatih Arslan” ismini yazdığı görüldü.

“AMACINIZ NE?”

Erkek, videoyu, “Bugün basın toplantısında anlattığım, İçişleri Bakanlığı'nda kurulan paralel seçim kuruluna dair görüntü. Bakın veri modülleri nasıl çalışıyormuş. Siz siyasi parti misiniz yoksa YSK mı? Gidin sınıfların kapılarında asılı duran ya da partinizin temsilcilerinin imzalayarak aldığı tutanaklardan bilgileri edinin. Amacınız ne?” notu ile paylaştı.

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