CHP’li Özel: Kılıçdaroğlu’nda oyları birleştirelim

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı destekleme kararına tepki göstererek, “Sinan Oğan’ın seçmenine, Sinan Oğan’a oy vermiş, yurtsever, vatansever, milliyetçi kardeşlerimize diyoruz ki, oyları Kemal Kılıçdaroğlu’nda birleştirelim” ifadesini kullandı.

Mustafa SARIİPEK

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CHP'li Özel, Muğla'nın Menteşe ilçesinde halk buluşmasında konuştu. “Devlet Bahçeli'nin MHP'si AKP'nin kolunda ama HÜDAPAR koynunda” ifadelerini kullanan Özel, “Bizim ittifakımızda bir tane içimize sinmeyen, Türk bayrağıyla, Türk milletiyle sorunu olan, ‘özerklik' diyen, ‘federasyon' diyen, önüne konacak yemin metnine itiraz eden kimse yok. Ama Bahçeli, çok milliyetçi ya, Tayyip Erdoğan çok milliyetçi ya, HÜDAPAR bayrağa karşı” dedi.

“DEVLET İMKANLARIYLA YALANCILIĞA TEVESSÜL ETTİLER”

“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” diyerek sözlerini sürdüren Özel, “Dün akşam yatsı vaktiydi. Tayyip Erdoğan TRT'deydi. Karşısında gazeteci, birlikte konuşuyor. Atıyor, tutuyor. ‘Bu Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekti' dedi. Bir an duraladı. ‘Montaj falan Kandil'le birlikte videoları var' dedi. Tayyip Erdoğan bu videoyu mitinglerinde ekrandan oynatıyor, TRT'de oynatıyor, ortak yayınlarında oynatıyor. Montaj videoyla, yalanla karalama kampanyası yaptılar. İkinci bir video vardı. O video çıkmadan yakalandılar ama Türkiye'nin dört bir yanında aynı yalanı attılar. Bu yalanı duydunuz mu? Seçim öncesi dünya siyasi tarihinin en büyük yalanını söylediler. Öyle yalanla dolanla yok. Tayyip Erdoğan ve ekibi, bu seçimi kaybedeceklerini görünce devlet imkanlarıyla büyük bir sahteciliğe, yalancılığa tevessül ettiler” şeklinde konuştu.

“SANDIĞA GİDELİM VE KILIÇDAROĞLUNDA OYLARI BİRLEŞTİRELİM”

Özel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Biz güzelliklerden, iyilikten, zenginleşmeden, işsizleri istihdama dahil etmekten, gençlerin ümidini yeşertmekten bahsettik. Onlar korkudan, tehditten, şantajdan, küfürden ve yalandan bahsettiler. Biz hep birlikte kalp yaptık. Ümitsizlik bize göre değil, Pazar günü sandığa gideceğiz, taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak. Karanlık asla aydınlığa galip gelmez. Güneşin doğuşunu gece engellemez, doğruluk her zaman sahtekarlığa karşı, doğru söz yalan söze karşı, iyi, mert insanlar sahtekarlara karşı er ya da geç kazanırlar. Kazanacağız. 21 yıldır yöneten cumhurbaşkanına, millet 14 Mayıs'ta olur vermedi. Ona verilen oylar, verilmeyenden azdı. O nedenle seçim ikinci tura kaldı. Onun dediği gibi ülke yönetilmesin diyenlere, temel meselelere itiraz edenlere daha fazla oy verildi. Bu Pazar sandığa gidelim ve Kılıçdaroğlu'nda oyları birleştirelim.

“ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ İÇİN CANIMIZI VERİRİZ”

Sinan Oğan, ilk tur öncesi ne diyordu? Anayasanın ilk 4 maddesi diyor. Bizler Anayasanın ilk 4 maddesi için gerekirse canımızı veririz. O 4 maddenin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakıdır. Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Suriyeliler gidecek, Tayyip Bey kazanırsa Suriyeliler kalacak. Sinan Oğan'a oy veren seçmenlere sesleniyoruz. Suriyeli sığınmacılar konusunda yıllardır söylediğimizi söylüyoruz. Biz geleceğiz, Esad ile görüşeceğiz, davulla, zurnayla Suriyelileri memleketine göndereceğiz. Biz Suriyelilere düşman değiliz, göçmene, geçici sığınmacıya düşman değiliz. Biz göçmen yaratan politikalara, komşunun iç işlerine karışmaya karşıyız. Biz göçmene değil, göçmen yaratan siyasetçiye, Recep Tayyip Erdoğan'a karşıyız. Pazar günü referandumda Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, bu sorunu daha fazla büyümeden, kökünden çözeceğiz. Bu yüzden Sinan Oğan'ın seçmenine, Sinan Oğan'a oy vermiş, yurtsever, vatansever, milliyetçi kardeşlerimize diyoruz ki, oyları Kemal Kılıçdaroğlu'nda birleştirelim.”

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