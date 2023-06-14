CHP’li Özel’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a Can Atalay çağrısı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tutukluluğu devam eden seçilmiş milletvekili Can Atalay için AKP’li TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulundu.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'nin 28. Yasama Döneminin 5. Birleşiminde konuştu.

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğu devam eden Can Atalay'ın diğer vekiller gibi hak etmesine rağmen Meclisteki sandalyesinde oturamamasına tepki gösteren Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.

Meclis'teki o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Özel, şunları söyledi:

“YARGI YASMAAYA MÜDAHALE EDEN BİR AKTİVİZM İÇİNDE”

“Millet görev verdi, mazbata alındı, Meclis Başkanı millet adına yemine çağırdı ama Can Atalay gelip yemin edemedi. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda daha geçen dönem verdiği örnek kararlar mevcutken, Yargıtay Can'ın avukatlarının yapmış olduğu başvuruya cevap vermeyerek, Can'ın yapmış olduğu başvuruda seçilme hakkını kullanmış, milletin vekaleti hakkını almışken yargının yasamaya müdahalesi noktasında bir aktivizm içinde.

Ben kişisel olarak Can Atalay'ı Soma Davası'nda o 301 ailenin haklarını bilabedel ararken hepsinin kendinden razı oldukları bir avukat olarak tanıyorum. Bütün toplumsal davalarda bütün mağdur aileler kendisinden razı.

“ENN AZ BENİM KADAR BU GÖREVİ HAK EDİYOR”

77 bin oy almış bir arkadaşımız en az benim kadar, en az Abdullah Güler kadar burada bu görevi hak ediyor. Özgürlüğü sınırlanıp hapishaneye yollanmış arkadaşımıza, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği emsal karar ortada. Enis Berberoğlu konusunda vermiş olduğu karar ortada. Ve Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara direnmesine rağmen ikinci kararla uymaya zorlama konusundaki kararı ortada.

“BURADA GÖREV SİZE DÜŞÜYOR”

Seçildi, henüz tutuklu, suçu kesinleşmedi. Yargılama duracak, meclise yollanacak. Burada görev size düşüyor Sayın Başkanım. Can Atalay'ın hakkını, milletin hakkını, meclisin hakkını hukukunu korumak size düşüyor; Yargının bu müdahalesine karşı meclise düşüyor. En kısa sürede burada inisiyatif almanızı, arkadaşımızın buraya gönderilmesini, yeminini ve milletvekilliği görevini yapmasını sağlamasını bekliyoruz.

“İNİSİYATİF ALMANIZI BEKLİYORUZ”

Bu noktada sizin inisiyatif almanızı ve bu makamın, üstlenmiş olduğunuz bu zorlu görevin gereğini yapmanızı bekliyoruz.”

“YARGININ MÜDAHALESİNE KARŞI ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”

Özel, Meclisteki bu konuşmasını sosyal medya hesabından, “Milletin vekalet hakkını alan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın halen cezaevinden çıkarılmamasını kabul etmiyoruz. Yargı yasamaya müdahale eden bir aktivizm içinde. Meclisin hakkını hukukunu korumamız, yargının müdahalesine yasama organı olarak karşı çıkmamız gerekiyor” notu ile paylaştı.

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