CHP’li Özel’e destek açıklaması

4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan CHP’nin olağan kurultayında genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel’e memleketi Manisa’dan partisinin milletvekilleri, il, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ile 20 kurultay delegesi tam destek verdiklerini açıkladı.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Manisa İl başkanlığında düzenlenen basın toplantısında CHP'nin genel başkanlık yarışında CHP'li Özel, il başkanlığı, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve kurultay delegeleri tam destek verdiklerini açıkladı.

Basın açıklamasına CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP İl Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile kurultayda oy kullanacak 20 kurultay delegesi katıldı.

“CHP'DE BİR DEĞİŞİM GEREKLİDİR”

Partinin il binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Manisa İl başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa'daki kurultay delegelerini tamamının genel başkan adayı Özgür Özel'in yayında olduğunu belirterek, kendilerinin genel başkan adaylarının Özel olduğun dile getirdi. CHP'li Zeyrek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Türkiye'nin değişebilmesi için öncelikle CHP'de bir değişim gereklidir. Çünkü biz kurtuluşun partisiyiz. Bu değişimde de 15 Eylül günü adaylığını açıklayan Özgür Özel'in bu değişimi gerçekleştireceğine ve bizi gururlandıracağına en ufak bir şüphemiz yoktur.

*Biz bugün Manisa'dan Özgür Özel'e destek için 20 kurultay ve iki milletvekilimiz ile birlikte imza kampanyası başlatıyoruz.

*Manisa'dan yanacak olan ateş Türkiye'yi aydınlatacak bir ateştir. Manisa'nın ardından Özgür beye desteğini açıklayacak iller sırayla açıklamalarını yapacaklardır. Biz bunun Manisa'dan başlatmak istedik.

*Manisa il örgütü ve kurultay delegeleri kesinlikle Özgür Özel'in yanındadır. Bundan sonrada devamlı yanında yer alacağız. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyorum.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN TAM DESTEK

Basın açıklamasına katılan CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen'de CHP'li Özel'e tam destek verdiklerini açıkladı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“İl başkanlığımızla, belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla ve kurultay delegelerimizle Türkiye'nin umudu, Manisa'nın gururu, gurup başkanımız ve genel başkan adayımız Özgür Özel'e destek veriyoruz. Partimizde aldığı bütün görevleri layıkıyla yerine getiren, söylediğini yapan, yaptığını söyleyen grup başkanımıza, genel başkan adayımıza çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Türkiye'yi ayağa kaldırma sözü veren grup başkanımızın yolu yolumuzdur. Sonuna kadar grup başkanımız ile birlikteyiz. Sonuna kadar Özgür Özel'in arkasındayız.”

“ÖZGÜR ÖZEL'İN ARKASINDAYIZ”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise yaptığı açıklamada, partisini olağanüstü şartlarda bir kongreye gittiğini altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

*14-28 Mayıs seçimlerinden sonra il ve ilçe kongrelerinde bu ülkede bu partide bir değişimin gerekli olduğu uzun uzun gerekçeleriyle beraber anlattık. Değişimin ne şekilde olması gerektiğini de gerekçeleriyle anlattık. Şuna inanıyoruz.

*Bu olağanüstü şartlar altında, ülkemizin bulunduğu bu şartlar altında Türkiye'nin değişmesi için CHP'nin değişime ihtiyacı olduğunu iddia ediyoruz. Bu değişim yolunda içimizden, örgütümüzden biri, aldığı her görevi layıkıyla yerine getirmiş bugüne kadar gerek CHP Manisa örgütündeki yoldaşlarını, gerekse CHP'lilerin anlını bir kere öne eğdirmemiş Özgür Özel bir yolculuğa çıktı ve genel başkan adaylığını açıkladı.

*Bizde Manisa örgütü olarak ilçeleriyle, ilçe başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla ve kurultay delegeleriyle Özgür Özel'e çıktığı bu yolculukta onun arkasındayız. 2 milletvekili ve 20 kurultay delegesi olarak 22 tane imzayı toplamış durumdayız. 22 kurultay delegesinin imzasıyla CHP Manisa örgütü olarak Özgür Özel'in arkasındayız.

CHP'li Saruhanlı, Turgutlu, Alaşehir, Akhisar belediye başkanları da Özgür Özel'i desteklediklerini belirtti.