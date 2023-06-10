CHP’nin rotasını belediye başkanları belirleyecek

Genel başkanı belirleyecek olan delegeler üzerinde 11’i büyükşehir olan 248 CHP’li belediye başkanının önemli etkisi olacak. Başkanlar da Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu tercihi yapacak.

Başak KAYA

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CHP'de kurultay kazanı kaynıyor. 10 Eylül'den itibaren başlayacak olan il ve ilçe kongreleriyle yeniden belirlenecek olan delegeler, kurultayın da kilit isimleri olacak. Büyük kurultayda Genel Başkanı da belirleyecek olan delegeler üzerinde CHP'li belediye başkanlarının da önemli etkisi olacak. Kurultay, Mart 2024'de yapılacak yerel seçim öncesi belediye başkanları için de önem taşıyor. CHP'nin 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 248 belediye başkanı bulunuyor. Bu belediye başkanları da yeniden adaylık sürecinde delegelere yönelik olarak Kemal Kılıçdaroğlu mu, Ekrem İmamoğlu mu tercihi yapacak.

ADAYLIK SÜRECİ

CHP, 2019'un Mart ayında yapılan yerel seçimler için belediye başkan adaylarını eylül ayında açıklamıştı. Bu kez de aday belirleme sürecinin kurultaydan bağımsız olarak yürümesi bekleniyor. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının belirlenmesi için eylül ayı kritik bir ay olacak. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak. Mevcut durumda değişim talebi dillendirilse de adayları Kılıçdaroğlu ve ekibi belirleyecek. Kurultayın ve yerel seçim çalışmalarının eş zamanlı yürütülmesi olasılığı da yüksek bulunuyor.

248 BAŞKAN VAR

CHP'li 11 büyükşehir, 9 il, 178 ilçe ve 50 belde olmak üzere toplam 248 belediye başkanı bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı adayı olarak 22 ilde Recep Tayyip Erdoğan'dan yüksek oy aldı. Tekrar belediye başkanı olmak isteyenler ve adayların tutumu kurultayın kaderini de belirleyecek.

EĞİLİM KILIÇDAROĞLU'NA

Mevcut belediye başkanlarının başarılı olduğunu ve yerlerini koruyacağı görüşünü paylaşan genel merkez kaynakları Kılıçdaroğlu'ndan yana eğilimin yüksek olduğunu belirtiyor. Belediye başkanları bazı milletvekili adaylarının belirlenmesinde de etkili olmuştu. Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nda yaptığı değişimin ardından örgütleri kendisine bağladı. Örgütlerden gelen raporlar da aday belirleme sürecini etkileyecek.