Çiftçilere uyarı: Anız yakmak daha çok gübre masrafına neden oluyor

Buğday hasadının ardından tarlalarını ikinci ürün ekimine daha kısa sürede hazırlamak için anız yakan çiftçileri uyaran Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, "Topraktaki azot ve karbon miktarı azaldığı için daha çok gübre ihtiyacı doğuyor. Ucuz gibi görünen anız yakma yöntemi daha çok gübre masrafına neden oluyor dedi.

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Türkiye’nin buğday ihtiyacının yüzde 4’ünün karşılandığı kentte yaklaşık 1 milyon 400 bin dekar alanda hasat neredeyse tamamlandı. Tarlalarını ikinci ürün ekimine daha kısa sürede hazır hale getirmek isteyen çok sayıda çiftçi, dekar başına uygulanan 109,49 TL para cezasına aldırış etmeden tarlalarındaki kalıntıları yakmaya başladı.

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, anız yakmanın hava kirliliği, mikroorganizmaların öldürülmesinin yanı sıra topraktaki azot ve karbon miktarını da azalttığını dile getirdi. İncefikir, gübre ihtiyacının artması nedeniyle aslında ekstra masrafa neden olduğunu anlattı.



‘BUMERANG GİBİ TEKRAR SİZİ VURACAKTIR’

Çiftçilerin yakıt tasarrufu sağlamak için tarlalarındaki anız kalıntılarını yaktığını belirten İncefikir, mazot desteği sağlanması halinde bu alışkanlıktan vazgeçilebileceğini söyledi. İncefikir, çiftçilere şu uyarılarda bulundu:

*Anız yangınları topraktaki mikroorganizmaları öldürüyor, verimsizliğe neden oluyor. Toprak, bu mikroorganizmaları tekrar geri alabilmek için yüzlerce yıla ihtiyaç duyuyor.

*Hele ki yaşadığımız kuraklık günlerinde atmosfere de sıkıntı yaratıyor. Hava kirliliğine de neden olduğu için insana da doğrudan zarar veriyor.

*Topraktaki karbon ve azot oranı bitiyor. Toprakta yaşayan omurgasızlar ölüyor. Yararlı canlılar ölüyor.

*Anız yangınlarının önüne geçmek için çok ciddi çalışma gerekiyor. Çiftçi bu yöntemle kendine göre mazottan tasarruf sağlıyor. Ancak topraktaki azot ve karbon miktarı azaldığı için ilerleyen zamanlarda daha çok gübre ihtiyacı doğuyor.

*Ucuz gibi görünen anız yakmak daha çok gübre masrafına neden oluyor. Bu masraf ilerleyen yıllarda daha da büyüyecektir. Dolayısıyla size yararlıymış gibi gözüken bir şekilde bumerang gibi tekrar sizi vuracaktır dedi. (DHA)

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