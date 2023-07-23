Çocuğuna şiddet uygulayan Suriyeli tutuklandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu baba tutuklandı.
Akdeniz ilçesi Hebilli Mahallesi’ndeki ikamette çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan Suriye uyruklu S.S’nin (30) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet gören çocuk ile 2 kardeşinin Bakanlığa ait kuruluşa yerleştirildiğini ve olayla tüm hukuki süreçlere müdahil olunacağını bildirmişti. (AA)