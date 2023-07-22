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Çocuğuna şiddet uygulayan Suriyeli yakalandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çocuğuna şiddet uygulayan yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Yayınlanma: 20:42 - 22 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Çocuğuna şiddet uygulayan Suriyeli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hebilli Mahallesi’nde bir kişinin çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

YAKALANDI

Görüntülerin incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen 30 yaşındaki Suriye uyruklu S.S, evinde yakalandı.

S.S’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı. (AA)

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